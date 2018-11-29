Текст устава для Украинской церкви основан на Томосе, – архиепископ Даниил

В четверг, 29 ноября, Синод Вселенского патриархата утвердил Томос и проект устава Украинской церкви. Принятый текст устава автокефальной православной церкви Украины основан на Томосе об автокефалии.

Об этом сообщил архиепископ Даниил на своей Facebook-странице.

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Предложенный текст Устава Автокефальной Православной Церкви Украины утвержден, понятно, что основан на Томосе об автокефалии,

– подчеркнул он.

Кроме того, архиепископ Даниил подчеркнул, что Патриархия "откровенно и искренне открыла ладонь материнской опеки" иерархам, духовенству и мирянам Украинской Православной Церкви.

Напомним, что Архиерейский Синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Синод также принял решение относительно текста Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного Собора.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?Синод Вселенского патриархата 29 ноября утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также Синод принял текст Томоса для Единой поместной церкви в Украине, но пока его не раскрывают. Сам Томос будет вручен новоизбранному предстоятелю Украинской церкви. Его выберут в Киеве на объединительном Соборе, который должен состояться в декабре. Дату объединительного собора в ближайшее время объявить Вселенский патриарх Варфоломей. Православная автокефальная церковь и УПЦ Киевского патриархата должны самоликвидироваться и присоединиться к новосозданному религиозному объединению.

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