Текст статуту для Української церкви базований на Томосі, – архієпископ Даниїл

У четвер, 29 листопада, Синод Вселенського патріархату затвердив Томос та проект статуту Української церкви. Ухвалений текст статуту Автокефальної православної церкви України базований на Томосі про автокефалію.

Про це повідомив архієпископ Даниїл на своїй Facebook-сторінці.

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Запропонований текст Статуту Автокефальної Православної Церкви України утверджений, зрозуміло, що базований на ТОМОСІ про Автокефалію,

– наголосив він.

Крім того, архієпископ Даниїл підкреслив, що Патріархія "відверто і щиро відкрила долоню материнської опіки" ієрархам, духовенству та мирянам Української Православної Церкви.

Нагадаємо, що Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Синод також прийняв рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?Синод Вселенського патріархату 29 листопада затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також Синод ухвалив текст Томосу для Єдиної помісної церкви в Україні, але наразі його не розкривають. Сам Томос буде вручений новообраному предстоятелю Української церкви. Його оберуть у Києві на об'єднавчому Соборі, який повинен відбутися в грудні. Дату об'єднавчого собору найближчим часом має оголосити Вселенський патріарх Варфоломій. Православна автокефальна церква та УПЦ Київського патріархату мають самоліквідуватися і долучитися до новоствореного релігійного об'єднання.

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