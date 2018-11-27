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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вселенський Патріархат розпускає архієпископство РПЦ в Західній Європі, – ЗМІ

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      Вселенський Патріархат розпускає архієпископство РПЦ в Західній Європі,
      Вселенський Патріархат розпускає архієпископство РПЦ в Західній Європі, / Rbc.ua

      Вселенський Патріархат розпускає архієпископство Російських православних церков у Західній Європі. Відповідне рішення Священний Синод Вселенського Патріархату ухвалив у вівторок, 27 листопада, на Фанарі.

      Про це повідомляє Оrthodoxie з посиланням на власні джерела.

      Таким чином було скасовано Патріарший Томос 1999 року.

      Читайте також: Автокефалія для України: що має затвердити Синод у Константинополі

      Довідка: 22 січня 1971 року Константинопольський патріархат відновив свою юрисдикцію над парафіями колишнього російського Західноєвропейського екзархату, перетворивши його на Російську православну архієпископію Західної Європи.

      19 червня 1999 року Томос Константинопольського патріарха Варфоломія I підтверджувалося перебування архієпископії під омофором Константинопольського патріарха і відновлювався її статус екзархату.

      Нагадаємо, 15 жовтня РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

      Що таке Томос? Указ, послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині "материнської" церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.

      Теги: Новини Росії Релігія РПЦ Європа
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 листопада
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