Вселенський Патріархат розпускає архієпископство РПЦ в Західній Європі, – ЗМІ

Вселенський Патріархат розпускає архієпископство Російських православних церков у Західній Європі. Відповідне рішення Священний Синод Вселенського Патріархату ухвалив у вівторок, 27 листопада, на Фанарі.

Про це повідомляє Оrthodoxie з посиланням на власні джерела.

Таким чином було скасовано Патріарший Томос 1999 року.

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Довідка: 22 січня 1971 року Константинопольський патріархат відновив свою юрисдикцію над парафіями колишнього російського Західноєвропейського екзархату, перетворивши його на Російську православну архієпископію Західної Європи.

19 червня 1999 року Томос Константинопольського патріарха Варфоломія I підтверджувалося перебування архієпископії під омофором Константинопольського патріарха і відновлювався її статус екзархату.

Нагадаємо, 15 жовтня РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

Що таке Томос? Указ, послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині "материнської" церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.