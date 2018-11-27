Автокефалія для України: що має затвердити Синод у Константинополі

27-29 листопада у Стамбулі проходитиме Святий і Священний Синод Вселенського патріархату. На ньому мають затвердити дату проведення Об'єднавчого Собору Української православної церкви та текст Томосу, який передадуть обраному предстоятелю УПЦ.

Про це розповів заступник глави Адміністрації президента Ростислав Павленко у своєму Facebook.

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"Упродовж засідань 27-29 листопада Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату розгляне українське питання. Синод розгляне текст Томоса про автокефалію української Православної Церкви, визначить дату Собору в Україні для обрання Предстоятеля", – розповів він.

Представник Порошенка нагадав, що Константинополь вручить Томос про автокефалію главі УПЦ, якого оберуть на Соборі в Україні.

Жодних відкладень чи затягувань Матір-Церква не передбачає. Найголовніше: йдеться про створення незалежної церкви, повноправної автокефалії, рівної іншим 14 Помісним Церквам. Наближаємось до мети,

– підсумував Павленко.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою.



Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео