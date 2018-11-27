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      Автокефалия для Украины: что должен утвердить Синод в Константинополе

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      На Синоде в Стамбуле утвердят текст Томоса об автокефалии УПЦ
      На Синоде в Стамбуле утвердят текст Томоса об автокефалии УПЦ / Фото из открытых источников

      27-29 ноября в Стамбуле будет проходить Святой и Священный Синод Вселенского патриархата. На нем должны утвердить дату проведения Объединительного Собора Украинской православной церкви и текст Томоса, который передадут выбранному предстоятелю УПЦ.

      Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко в своем Facebook.

      Читайте также: Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос

      "В течение заседаний 27-29 ноября Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата рассмотрит украинский вопрос. Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, определит дату Собора в Украине для избрания Предстоятеля", – рассказал он.

      Представитель Порошенко напомнил, что Константинополь вручит Томос об автокефалии главе УПЦ, которого изберут на Соборе в Украине.

      Никаких отсрочек или затягиваний Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим 14 Поместным Церквам. Приближаемся к цели,
      – подытожил Павленко.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

      Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Томос Новости Турции Религия
      Источник: 24 Канал
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