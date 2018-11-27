Вселенский Патриархат распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе, – СМИ

Вселенский Патриархат распускает архиепископство Русских православных церквей в Западной Европе. Соответствующее решение Священный Синод Вселенского Патриархата принял во вторник, 27 ноября, на Фанаре.

Об этом сообщает Оrthodoxie со ссылкой на собственные источники.

Таким образом был отменен Патриарший Томос 1999 года.

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Справка: 22 января 1971 года Константинопольский патриархат возобновил свою юрисдикцию над приходами бывшего русского Западноевропейского экзархата, превратив его в Русскую православную архиепископию Западной Европы.

19 июня 1999 года Томос Константинопольского патриарха Варфоломея I подтверждал пребывание архиепископии под омофором Константинопольского патриарха и восстанавливался ее статус экзархата.

Напомним, 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Что такое Томос?

Указ, послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.