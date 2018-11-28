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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Константинополі пояснили, чому розпустили архієпископство РПЦ у Західній Європі

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      У Вселенській патріахії прокоментували розпуск архієпископства РПЦ
      У Вселенській патріахії прокоментували розпуск архієпископства РПЦ / Фото з відкритих джерел

      Рішення Синоду Вселенського патріархату про скасування архієпископства Російської православної церкви у Західній Європі стосується лише оптимізації внутрішньоцерковного управління та не є політичним.

      Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у Вселенській патріархії.

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      Не варто робити сенсацію з виключно внутрішнього рішення, яке стосується деяких структурних змін. Це було зроблено виключно для зручності громад і не містить жодної політичної складової,
      – зазначили джерела.

      За їхніми словами,в архієпископії РПЦ "не було Томоса в повному значенні цього слова".

      "Було рішення, прийняте у 1931 році, яке стосувалося громад, що сформувалися з емігрантів після революції 1917 року. Тепер кожна громада може звертатися напряму до єпископа Константинополя, який опікується даною територією... Це, скажімо, такі ж громади як громади УПЦ в Канаді", – пояснили джерела.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Вселенський Патріархат розпускає архієпископство Російських православних церков у Західній Європі. Таке рішення Священний Синод Вселенського Патріархату ухвалив у вівторок, 27 листопада, на Фанарі.

      До слова, 15 жовтня РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

      Що таке Томос?Указ, послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині "материнської" церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Європа РПЦ Томос
      Джерело: 24 Канал
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