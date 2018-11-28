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      В Константинополе объяснили, почему распустили архиепископство РПЦ в Западной Европе

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      Во Вселенской патриархии прокомментировали роспуск архиепископства РПЦ
      Во Вселенской патриархии прокомментировали роспуск архиепископства РПЦ / Фото из открытых источников

      Решение Синода Вселенского патриархата об отмене архиепископства Русской православной церкви в Западной Европе касается только оптимизации внутрицерковного управления и не является политическим.

      Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники во Вселенской патриархии.

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      Не стоит делать сенсацию из исключительно внутреннего решения, которое касается некоторых структурных изменений. Это было сделано исключительно для удобства общин и не содержит никакой политической составляющей,
      – отметили источники.

      По их словам, в архиепископии РПЦ "не было Томоса в полном смысле этого слова".

      "Было решение, принятое в 1931 году, которое касалось общин, сформировавшихся из эмигрантов после революции 1917 года. Теперь каждая община может обращаться напрямую к епископу Константинополя, который занимается данной территорией... Это, скажем, такие же общины как общины УПЦ в Канаде", – пояснили источники.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Вселенский Патриархат распускает архиепископство Русских православных церквей в Западной Европе. Такое решение Священный Синод Вселенского Патриархата принял во вторник, 27 ноября, на Фанаре.

      К слову, 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

      Что такое Томос?Указ, послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Европа Религия РПЦ Томос
      Источник: 24 Канал
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