В Константинополе объяснили, почему распустили архиепископство РПЦ в Западной Европе

Решение Синода Вселенского патриархата об отмене архиепископства Русской православной церкви в Западной Европе касается только оптимизации внутрицерковного управления и не является политическим.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники во Вселенской патриархии.

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Не стоит делать сенсацию из исключительно внутреннего решения, которое касается некоторых структурных изменений. Это было сделано исключительно для удобства общин и не содержит никакой политической составляющей,

– отметили источники.

По их словам, в архиепископии РПЦ "не было Томоса в полном смысле этого слова".

"Было решение, принятое в 1931 году, которое касалось общин, сформировавшихся из эмигрантов после революции 1917 года. Теперь каждая община может обращаться напрямую к епископу Константинополя, который занимается данной территорией... Это, скажем, такие же общины как общины УПЦ в Канаде", – пояснили источники.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Вселенский Патриархат распускает архиепископство Русских православных церквей в Западной Европе. Такое решение Священный Синод Вселенского Патриархата принял во вторник, 27 ноября, на Фанаре.



К слову, 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Что такое Томос?Указ, послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.