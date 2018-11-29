Незабаром Варфоломій оголосить дату Об'єднавчого собору, – Порошенко
У четвер, 29 листопада, Синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Далі мають обрати дату проведення Об'єднавчого собору. Її незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій.
Про це у своєму зверненні заявив президент України Петро Порошенко.
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"Сьогодні на Синоді Вселенського патріархату ухвалили історичні рішення про створення Автокефальної Української православної церкви. А саме схвалено текст Томосу про надання незалежності українській церкві, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого собору. Дату його проведення незабаром оголосить Патріарх Варфоломій. Учасники Собору оберуть предстоятеля незалежної Української церкви", – сказав гарант.
Порошенко наголосив, що Українська церква стає однією з 15 самостійних церков, з яких складається Вселенське православ'я.
Москва, ФСБшники та церковники, хто в погонах, хто в рясах, хто в хрестах, хто в лампасах, не боялися жодного гріха, аби тільки зірвати це рішення. Але Господь був з нами, бо ми ведемо праведну боротьбу за нашу незалежність. Томос – це історична подія на цьому шляху,
– додав президент.
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.
29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви.
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