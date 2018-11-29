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      Незабаром Варфоломій оголосить дату Об'єднавчого собору, – Порошенко

      160 Читать новость на русском
      Патріарх Варфоломій
      Патріарх Варфоломій / day.kyiv.ua

      У четвер, 29 листопада, Синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Далі мають обрати дату проведення Об'єднавчого собору. Її незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій.

      Про це у своєму зверненні заявив президент України Петро Порошенко. 

      Читайте також:  Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос

      "Сьогодні на Синоді Вселенського патріархату ухвалили історичні рішення про створення Автокефальної Української православної церкви. А саме схвалено текст Томосу про надання незалежності українській церкві, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого собору. Дату його проведення незабаром оголосить Патріарх Варфоломій. Учасники Собору оберуть предстоятеля незалежної Української церкви", – сказав гарант. 

      Порошенко наголосив, що Українська церква стає однією з 15 самостійних церков, з яких складається Вселенське православ'я. 

      Москва, ФСБшники та церковники, хто в погонах, хто в рясах, хто в хрестах, хто в лампасах, не боялися жодного гріха, аби тільки зірвати це рішення. Але Господь був з нами, бо ми ведемо праведну боротьбу за нашу незалежність. Томос – це історична подія на цьому шляху,
      – додав президент. 

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Петро Порошенко Томос Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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