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      В скором времени Варфоломей объявит дату Объединительного собора, – Порошенко

      28 Читати новину українською
      Патриарх Варфоломей
      Патриарх Варфоломей / day.kyiv.ua

      В четверг, 29 ноября, Синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Далее должны выбрать дату проведения Объединительного собора. Ее вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

      Об этом в своем обращении заявил президент Украины Петр Порошенко.

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      "Сегодня на Синоде Вселенского патриархата приняли исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. А именно одобрен текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Патриарх Варфоломей. Участники Собора изберут предстоятеля независимой Украинской церкви", – сказал гарант.

      Порошенко подчеркнул, что Украинская церковь становится одной из 15 самостоятельных церквей, из которых состоит Вселенское православие.

      Москва, ФСБшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто с лампасами, не боялись ни греха, лишь бы сорвать это решение. Но Господь с нами, потому что мы ведем праведную борьбу за нашу независимость. Томос это историческое событие на этом пути,
      – добавил президент.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Томос Петр Порошенко Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 канал
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