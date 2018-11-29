В скором времени Варфоломей объявит дату Объединительного собора, – Порошенко

В четверг, 29 ноября, Синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Далее должны выбрать дату проведения Объединительного собора. Ее вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос

"Сегодня на Синоде Вселенского патриархата приняли исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. А именно одобрен текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Патриарх Варфоломей. Участники Собора изберут предстоятеля независимой Украинской церкви", – сказал гарант.

Залишився лише один крок до завершення цього процесу. Нашим православним ієрархам належить зібратися і провести об’єднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати Томос із рук Вселенського Патріарха. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 листопада 2018 р.

Порошенко подчеркнул, что Украинская церковь становится одной из 15 самостоятельных церквей, из которых состоит Вселенское православие.

Москва, ФСБшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто с лампасами, не боялись ни греха, лишь бы сорвать это решение. Но Господь с нами, потому что мы ведем праведную борьбу за нашу независимость. Томос – это историческое событие на этом пути,

– добавил президент.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.



29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео