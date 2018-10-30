Как будет происходить объединение церквей Украины: нелегкие шаги

Последний шаг к автокефалии – это проведение Объединительного собора. С местом уже определились – Софийский собор. А вот дату до сих пор не согласовали.

В Софийском соборе происходило производство на престол украинских князей, церковные соборы и даже принятие политических документов. А вскоре здесь состоится Объединительный собор. Там соберутся представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Московского и автокефальной православной церкви. Все ради того, чтобы объединиться в Единую поместную православную церковь.

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Проведение Объединительного собора – последний шаг для предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

15 октября Синод Вселенского патриархата принял окончательное решение о предоставлении Томоса Украинской православной церкви. С тех пор стороны должны были бы начать готовиться к Объединительному собору. Однако сейчас все выжидают.

Известно лишь, что собор будет иметь формат архиерейского. То есть соберутся только епископы, которые подписывали обращение к Варфоломею. А это – 40 архиереев Киевского Патриархата, 15 – Украинской автокефальной православной церкви и примерно 10 – Московского патриархата.



Патриарх Варфоломей

Хотя религиоведы склоняются к формату поместного собора. Чтобы собрались не только архиереи, а все, кто захочет, даже прихожане.

В Украине такие глобальные решения всегда принимались поместными, не архиерейскими Соборами. И в конце концов миряне тоже обращались к Вселенскому патриарху. И политики обращались к Вселенскому патриарху. Почему исключать возможность их присутствия или, я даже допускаю, – голосования,

– отметил религиовед Александр Саган.

На Соборе должны принять три главных решения. В частности, выбрать предстоятеля новой церкви. О своем желании возглавить поместную церковь заявил лишь патриарх Филарет.



Патриарх Филарет

Митрополит Московского патриархата Александр Драбинко – один из подписантов обращения к Варфоломею, пояснил, что предстоятеля должны избирать в два тура. В список кандидатов надо внести всех архиереев, которые будут участвовать в объединительном соборе. Среди них выбрать трех лидеров. И во втором туре – главы.

Это должен быть отец как для старших людей, так и для младших. Поэтому персона, которая возьмет на себя эту ответственность, мне кажется должна быть достойной,

– пояснил митрополит УПЦ МП Александр Драбинко.

Следующий шаг – утверждение устава. Сейчас все три церкви имеют свой.

Там надо прописать, что такое община, что такое приход, что такое приходской священник, что такое монастырь, что такое епархия, кто возглавляет. Есть базовые вещи они везде одинаковые,

– сказал религиовед.

И напоследок собор должен утвердить название церкви. Она будет называться – Украинская православная церковь Киевского патриархата. Это уже согласовали с представителями Вселенского патриархата. А Верховная Рада должна принять законопроект, которым обяжет Московский патриархат переименоваться в Русскую православную церковь.

Сейчас в кругах духовенства отметили, что Объединительный собор соберется в ноябре. И после принятия всех трех решений, Синод Вселенского Патриархата сможет вручить предстоятелю тот ожидаемый документ – Томос о признании поместной православной церкви Украины. Но чем дольше стороны объединения будут затягивать процесс, тем сложнее им будет в дальнейшем прийти к согласию по трем главным вопросам.