Як відбуватиметься об'єднання церков України: нелегкі кроки

Останній крок до автокефалії – це проведення Об'єднавчого собору. З місцем уже визначилися – Софійський собор. А от дату досі не погодили.

У Софійському соборі відбувалося провадження на престол українських князів, церковні собори та навіть ухвалення політичних документів. А незабаром тут відбудеться Об'єднавчий собор. Там зберуться представники Української православної церкви Київського патріархату, Московського та автокефальної православної церкви. Все заради того, аби об'єднатися в Єдину помісну православну церкву.

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Проведення Об'єднавчого собору – останній крок для надання Українській православній церкві автокефалії.

15 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв остаточне рішення про надання Томосу Українській православній церкві. Відтоді сторони мали б почати готуватися до Об'єднавчого собору. Проте наразі всі вичікують.

Відомо лише, що собор матиме формат архієрейського. Тобто зберуться лише єпископи, які підписували звернення до Варфоломія. А це – 40 архієреїв Київського Патріархату, 15 – Української автокефальної православної церкви та приблизно 10 – Московського патріархату.



Патріарх Варфоломій

Хоча релігієзнавці схиляються до формату помісного собору. Аби зібралися не тільки архієреї, а усі, хто захоче, навіть парафіяни.

В Україні такі глобальні рішення завжди приймалися помісними, не архієрейськими Соборами. І зрештою миряни теж зверталися до Вселенського патріарха. І політики зверталися до Вселенського патріарха. Чому виключати можливість їх присутності чи, я навіть допускаю, – голосування,

– зазначив релігієзнавець Олександр Саган.

На Соборі мають ухвалити три головні рішення. Зокрема, обрати предстоятеля нової церкви. Про своє бажання очолити помісну церкву заявив лише патріарх Філарет.



Патріарх Філарет

Митрополит Московського патріархату Олександр Драбинко – один із підписантів звернення до Варфоломія, пояснив, що предстоятеля мають обирати у два тури. До списку кандидатів треба внести всіх архієреїв, які братимуть участь в Об'єднавчому соборі. Серед них обрати трьох лідерів. І в другому турі – очільника.

Це повинен бути батько як для старших людей, так і для молодших. Тому персона, яка візьме на себе цю відповідальність, мені здається має бути достойною,

– пояснив митрополит УПЦ МП Олександр Драбинко.

Наступний крок – затвердження статуту. Зараз усі три церкви мають свій.

Там треба прописати, що таке громада, що таке парафія, що таке парафіяльний священик, що таке монастир, що таке єпархія, хто очолює. Тобто базові речі вони скрізь однакові,

– сказав релігієзнавець.

І наостанок собор має затвердити назву церкви. Вона називатиметься – Українська православна церква Київського патріархату. Це вже погодили з представниками Вселенського патріархату. А Верховна Рада має ухвалити законопроект, яким зобов'яже Московський патріархат перейменуватися в Російську православну церкву.

Наразі в колах духівництва зазначили, що Об'єднавчий собор збереться в листопаді. І після ухвалення всіх трьох рішень, Синод Вселенського Патріархату зможе вручити предстоятелю той очікуваний документ – Томос про визнання помісної православної церкви України. Але що довше сторони об'єднання затягуватимуть процес, то складніше їм буде надалі дійти згоди з трьох головних питань.