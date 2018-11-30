Вселенський патріархат ухвалив визначальне рішення щодо Української церкви: реакція УПЦ КП

В Українській православній церкві Київського патріархату за підсумками засідання синоду Вселенського патріархату поки не роблять жодних заяв, оскільки вони очіують на офіційне отримання детальної інформації щодо ухвалених рішень, зокрема щодо підготовленого Статуту Церкви.

Про це мовиться у офіційному коментарі УПЦ КП щодо рішення Священного синоду Вселенського патріархату.

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"У Київському Патріархаті, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, очікують на офіційне отримання детальної інформації про прийняті синодальні рішення, зокрема щодо підготовленого Статуту Церкви", – зазначили в Інституції.

Водночас у Київському патріархаті висловили сподівання, що спільними зусиллями всіх залучених до процесу сторін невдовзі буде успішно завершено підготовчу роботу.

Собор збереться і ухвалить необхідні рішення щодо об’єднання, обрання предстоятеля Церкви та затвердження Статуту. Після чого, відповідно до раніше оголошених Вселенським Патріархатом рішень, Томос про автокефалію буде вручено предстоятелю Церкви,

– наголосили в УПЦ КП.

Крім того, у Церкві додали, що Об’єднавчий собор відбудеться у грудні, однак його точну дату ще не визначили.

Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також убло ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

Що таке Томос? Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як відбувається процес отримання Україною Томосу? 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату.10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



У грудні у Києві має пройти об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

Україна стала на крок ближчою до Томосу: дивіться відео