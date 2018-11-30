04:20
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вселенський патріархат ухвалив визначальне рішення щодо Української церкви: реакція УПЦ КП

      142
      В УПЦ КП прокоментували рішення синоду Вселенського патріархату щодо тексту Томосу та статуту Церкви
      В УПЦ КП прокоментували рішення синоду Вселенського патріархату щодо тексту Томосу та статуту Церкви / EPA

      В Українській православній церкві Київського патріархату за підсумками засідання синоду Вселенського патріархату поки не роблять жодних заяв, оскільки вони очіують на офіційне отримання детальної інформації щодо ухвалених рішень, зокрема щодо підготовленого Статуту Церкви.

      Про це мовиться у офіційному коментарі УПЦ КП щодо рішення Священного синоду Вселенського патріархату.

      Читайте також: Текст статуту для Української церкви базовано на Томосі, – архієпископ Даниїл

      "У Київському Патріархаті, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, очікують на офіційне отримання детальної інформації про прийняті синодальні рішення, зокрема щодо підготовленого Статуту Церкви", – зазначили в Інституції.

      Водночас у Київському патріархаті висловили сподівання, що спільними зусиллями всіх залучених до процесу сторін невдовзі буде успішно завершено підготовчу роботу.

      Собор збереться і ухвалить необхідні рішення щодо об’єднання, обрання предстоятеля Церкви та затвердження Статуту. Після чого, відповідно до раніше оголошених Вселенським Патріархатом рішень, Томос про автокефалію буде вручено предстоятелю Церкви,
      – наголосили в УПЦ КП.

      Крім того, у Церкві додали, що Об’єднавчий собор відбудеться у грудні, однак його точну дату ще не визначили.

      Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також убло ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

      Що таке Томос? Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як відбувається процес отримання Україною Томосу? 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату.10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      У грудні у Києві має пройти об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      Україна стала на крок ближчою до Томосу: дивіться відео 

       

      Томос і створення єдиної церкви в україні: матеріали 24 каналу 
      Теги: Єдина помісна церква Томос УПЦ КП Релігія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан в Україні: що він означає
      29 листопада , 22:44 Воєнний стан в Україні: що він означає
      Олена Капустян 214071
      Головні новини 29 листопада: затвердження Томосу, новий президент Грузії, допомога НАТО
      29 листопада , 22:00 Головні новини 29 листопада: затвердження Томосу, новий президент Грузії, допомога НАТО
      4731
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      29 листопада , 21:22 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 22331
      Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
      29 листопада , 21:08 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
      757
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      МОЗ опублікувало граничні ціни на безкоштовні ліки: доповнений список
      3 січня , 13:23
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      Дорожні знаки для дітей: як привчити змалечку
       16 серпня , 08:10
      Країна тисячі аварійних мостів: Омелян розповів про пріоритети свого відомства
       16 серпня , 11:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук