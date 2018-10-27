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      Ціна Томосу: чи позбудеться Україна церковного ярма та якої помсти чекати від Росії

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      Історія, причини та наслідки церковного конфлікту між Росією та Україною
      Історія, причини та наслідки церковного конфлікту між Росією та Україною / 24 канал

      За останні тижні ми здобули декілька маленьких перемог у боротьбі за Томос, проте велика церковна війна з Росією може бути не за горами. Все залежить від того, чи об'єднаються предстоятелі українських церков заради автокефалії та на що готовий Кремль, аби втримати свій вплив на православне життя України. Тож які шанси маємо на церковну незалежність – читайте у підбірці публікацій 24 каналу.

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      Читайте також: Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Релігія Публікації Томос Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП РПЦ
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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