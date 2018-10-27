Ціна Томосу: чи позбудеться Україна церковного ярма та якої помсти чекати від Росії

За останні тижні ми здобули декілька маленьких перемог у боротьбі за Томос, проте велика церковна війна з Росією може бути не за горами. Все залежить від того, чи об'єднаються предстоятелі українських церков заради автокефалії та на що готовий Кремль, аби втримати свій вплив на православне життя України. Тож які шанси маємо на церковну незалежність – читайте у підбірці публікацій 24 каналу.

Томос про автокефалію: що це означає для українців

Що таке Томос та автокефалія в релігії, які зміни принесе українським вірянам ця ініціатива та коли вона може втілитися в життя?

Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос

Журналісти сайту 24 каналу розібрали історію Української православної церкви. Це допоможе вам зрозуміти, звідки і чому виникли всі нинішні конфлікти у нашій церкві та що змінить надання їй автокефалії.

Розкольник православ'я: що буде з РПЦ після від’єднання від Вселенського патріархату?

Рішення РПЦ про розрив відносин з Константинопольським патріархатом через надання Томосу Українській єдиній помісній церкві було очікуваним. Які будуть наслідки розкольницьких випадів РПЦ і дій Кремля у відповідь?

Москва може використати українських націоналістів наосліп, – експерт про ситуацію з Томосом

Остаточно Томос Україні ще не надали, а відлуння галасу, що здійнявся навколо цього питання, чути далеко за межами нашої держави. І це цілком прогнозовано, оскільки релігійні питання завжди мали політичний підтекст.

Передача Андріївської церкви Константинополю: Україна на крок ближче до Томосу?

Передача Константинополю Андріївської церкви в якості жесту доброї волі до надання Томосу викликала неоднозначну реакцію. Все-таки ця церква – пам'ятка архітектури, що охороняється ЮНЕСКО...

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