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      Какая судьба ждет Почаевскую лавру после того, как ее забрали из пользования УПЦ МП

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      Какова дальнейшая судьба Почаевской лавры
      Какова дальнейшая судьба Почаевской лавры / Фото из открытых источников

      Почаевская лавра, которую Министерство юстиции Украины забрало из пользования УПЦ Московского патриархата, может изменить свою принадлежность, но только в результате "эволюционного процесса", а не принуждения.

      Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, сообщает "Радио Свобода".

      24 канал сообщал, что Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

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      "У нас каждая религиозная организация является самостоятельным юридическим лицом, которая будет самостоятельно решать судьбу и своей подчиненности, и своего имущества. Это, пожалуй, одна из самых больших манипуляций, которые сейчас очень часто запускаются и Московская патриархия уже несколько лет к этому готовилась, она пыталась в тот или иной уставный способ, а не законодательный в рамках украинского поля, сделать такую ​​модель и реализовывать ее на практике, которая предусматривает, что все храмовые комплексы, помещения должны быть закреплены за церковью, а не за определенной религиозной организацией", – пояснил Юраш.

      По его словам, решение Минюста об отмене права религиозной организации Московского патриархата на пользование комплексом сооружений Почаевской лавры подтверждает то, что государство остается собственником этого комплекса.

      При этом религиозная организация Московского патриархата будет пользоваться сооружениями монастыря по крайней мере до собора, на котором должна быть создана поместная церковь. Почаевская лавра может присоединиться к поместной церкви добровольно.

      Я не исключаю, что в рамках тех или иных общественных и процессов, и волеизъявлений община, монастырь, монахи (Почаевской лавры) примут решение о присоединении к поместной церкви,
      – сказал представитель Минкульта.

      При этом Юраш считает невозможным силовой сценарий. По его словам, версии о захвате церковных сооружений являются элементом информационного противодействия созданию поместной церкви.

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      Никаких увлечений, насильственных действий не должно быть и не будет. Об этом много раз заявлял и президент, и министр внутренних дел. Будет эволюция, будет реальное волеизъявление верующих,
      – утверждает он.

      Что касается судьбы Киево-Печерской лавры, то она, по словам чиновника, также зависит от собора и законодательного урегулирования.

      Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.

      Юристы УПЦ МП заявили, что решение Минюста отменить регистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Поэтому УПЦ МП не уйдет из Почаевской лавры.

      Теги: Новости Украины Тернополь Министерство юстиции Единая поместная церковь Министерство культуры Украины УПЦ МП Религия Почаевская лавра
      Источник: 24 Канал
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