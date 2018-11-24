Чтобы Почаевская лавра принадлежала УПЦ МП, один из монахов, вероятно, хотел подкупить депутата

Почаевская лавра больше не принадлежит Московскому патриархату. Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений монастыря.

Сделали это тайно руками регистратора с другого района Тернопольской области. Пытались присвоить не только имущество, но и земли. В сеть даже выложили видео, на котором якобы монах лавры предлагает взятку местному депутату. За то, чтобы тот проголосовал на сессии за выделение участков.

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Свято-Успенская Почаевская лавра на Тернопольщине по размерам вторая после Киево-Печерской православной святыни Украины. А еще – оплот "русского мира" на Западе нашего государства. На полках здешних церковных лавок часто находили антиукраинскую литературу, верующим рассказывают о братоубийственной войне на Донбассе. Идею создания Единой поместной церкви воспринимают в штыки.

А местное духовенство призывает верующих силой защищать сооружения, потому что якобы кто-то придет силой их отбирать. Между тем, сами втихаря пытаются присвоить имущество и земли, которыми могут только пользоваться. На видео якобы монах Почаевской Лавры предлагает деньги депутату, чтобы тот проголосовал за выделение земли вокруг Лавры в пользование Московского патриархата. Речь идет о трех земельных участках площадью в 2 с половиной гектара. Запись анонимно прислали одному из депутатов горсовета. Он опубликовал ее в соцсетях.

Монах назвался Никодимом. Стартовая цена, я подчеркиваю, начиналась от 500 евро и выше,

– отметил депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница.

Рассмотреть земельный вопрос местных депутатов заставил Львовский апелляционный суд. Депутаты волю фемиды выполнили – проголосовали, однако большинство против. Поэтому участков Почаевская Лавра не получила.

На видео со скрытой камеры тайный отец Никодин говорит, что мэр Почаева монахов поддерживает. Сам же Василий Бойко это отрицает, но решением депутатов не доволен. Мол, два участка можно было бы отдать монахам.

Этот вопрос не решен, потому что на данных земельных участках имеется имущество, принадлежащее Свято-Успенской Почаевской лавре. И не может и земельный участок никому другому принадлежать, кроме как тому владельцу имущества. Это я говорю о 2 земельном участке меньшей площади,

– отметил городской голова Почаева Василий Бойко.

С имуществом почаевские монахи тоже поступили не по-божески. Тайно перерегистрировали. В бесплатное пользование аж до 2052 года священники, которые служат Москве, получили 2 больших соборп, монастырские кельи, колокольню, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Сделал это регистратор с другого района Тернопольщины, и признал Минюст – незаконно. Поэтому решение отменили. Правда, в УПЦ МП этого не признают.

"В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры. Между тем такое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке", – заявил протоиреерей Александр Бахов, глава юридического отдела УПЦ МП.

С лаврским имуществом история почти детективная. Сооружения принадлежали государственному заповеднику. В 2003 тогда премьер Виктор Янукович передает их УПЦ МП. Однако, юридически процедуру не оформили. На неопределенный статус памятника уже постмайданной власти дважды напоминали местные депутаты.

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Однако, Минкульт за этот вопрос взялся лишь этой осенью. И пока один регистатор выполнял волю государства, другой, по просьбе лаврских монахов выполнил волю Януковича. Теперь им занимается полиция, правоохранители исследуют и видео с попыткой подкупа депутата.