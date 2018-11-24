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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019

      Почаевская лавра заявила об угрозе своим монахам из-за решения Минюста

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      Почаевская лавра реагировала на отмену незаконной регистрации прав УПЦ МП на пользование лаврой
      Почаевская лавра реагировала на отмену незаконной регистрации прав УПЦ МП на пользование лаврой / Фото из свободных сетей

      Почаевская лавра расценила решение Министерства юстиции Украины об отмене незаконной регистрации прав УПЦ Московского патриархата на пользование имущественным комплексом как угрозу монахам на западе Украины.

      Об этом говорится в заявлении на сайте лавры.

      24 канал сообщал, что Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

      Читайте также: В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста

      В лавре отметили, что отмена регистрации права пользования Успенским и Троицким соборами, монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами грозит лишением 200 монахов и 50 послушников мест обитания.

      Вынуждены констатировать, что ныне действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества в Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу его новосозданной церковной организации, а как следствие – уничтожение монашества на территории Западной Украины,
      – эмоционально заявили в лавре.

      Отметим, что в Минюсте не заявляли о каких либо планах о выселении монахов из помещений Почаевской лавры.

      Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.

      Теги: Новости Украины Тернополь Министерство юстиции УПЦ МП Религия Почаевская лавра
      Источник: 24 канал
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