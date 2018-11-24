Почаевская лавра заявила об угрозе своим монахам из-за решения Минюста

Почаевская лавра расценила решение Министерства юстиции Украины об отмене незаконной регистрации прав УПЦ Московского патриархата на пользование имущественным комплексом как угрозу монахам на западе Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте лавры.

24 канал сообщал, что Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

Читайте также: В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста

В лавре отметили, что отмена регистрации права пользования Успенским и Троицким соборами, монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами грозит лишением 200 монахов и 50 послушников мест обитания.

Вынуждены констатировать, что ныне действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества в Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу его новосозданной церковной организации, а как следствие – уничтожение монашества на территории Западной Украины,

– эмоционально заявили в лавре.

Отметим, что в Минюсте не заявляли о каких либо планах о выселении монахов из помещений Почаевской лавры.

Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.



Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.