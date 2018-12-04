Єдина помісна церква: Порошенко назвав мету Путіна в Україні

Президент України Петро Порошенко переконує, єдине, чого зараз прагне господар Кремля, – це сутичка між представниками різних українських православних церков і, як наслідок, кровопролиття. Відтак, за його словами, об'єднатися, перш за все, повинен український народ, а потім об'єднається і церква.

Таку заяву український гарант зробив у ефірі телеканалу ICTV.

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Об'єднатися повинен народ, тому що, якщо у нас проллється крапля крові, так це те, чого хоче Путін, і ми цього не повинні дозволити зробити. Я перед 14 жовтня зустрічався з усіма політсилами, які організовували ходу та сказав, якщо хтось підійде до храму, я першим встану на захист цього храму. Сутичка – це те, чого зараз прагне Росія. Ми, мудрий український народ, точно не дозволимо це зробити. Нам потрібна єдність церков,

– зауважив політик.

На його переконання, майбутня Українська помісна православна церква об'єднає всіх ієрархів УПЦ КП, Української автокефальної православної церкви та частину ієрархів від УПЦ Московського патріархату.

"А ті, хто залишаться поза процесом, – все одно прийдуть, але пізніше, тому що парафіяни і народ допоможуть зробити цей вибір", – підсумував Президент України.

До слова, як заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій, Собор святої Софії у Києві має стати головним храмом єдиної Української православної церкви.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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