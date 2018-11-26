Чи вплине введення воєнного стану на створення Єдиної помісної церкви

Запровадження воєнного стану у 10 областях не стане на заваді створення Єдиної помісної церкви в Україні.

Про це під час екстренного засідання Верховної Ради України заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Читайте також: Чому Росія боїться створення автокефальної церкви в Україні: пояснення волонтера

Це не стане на заваді нашого рішення стосовно створення помісної Української православної церкви. Я закликаю Вселенського Патріарха підтримати цю ідею,

– наголосив очільник Верховної Ради.

За його словами, Україна готова гарантувати безпеку проведення Об'єднавчого собору.

Нагадаємо, ввечері 26 листопада Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану в 10 областях та внутрішніх водах Азово-Чорноморської акваторії. Він триватиме 30 днів від 9 ранку 28 листопада.