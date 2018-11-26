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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи вплине введення воєнного стану на створення Єдиної помісної церкви

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      Парубій запевнив, що воєнний стан не повпливає на створення УПЦ
      Парубій запевнив, що воєнний стан не повпливає на створення УПЦ / фото з відкритих джерел

      Запровадження воєнного стану у 10 областях не стане на заваді створення Єдиної помісної церкви в Україні.

      Про це під час екстренного засідання Верховної Ради України заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

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      Це не стане на заваді нашого рішення стосовно створення помісної Української православної церкви. Я закликаю Вселенського Патріарха підтримати цю ідею,
      – наголосив очільник Верховної Ради.

      За його словами, Україна готова гарантувати безпеку проведення Об'єднавчого собору.

      Нагадаємо, ввечері 26 листопада Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану в 10 областях та внутрішніх водах Азово-Чорноморської акваторії. Він триватиме 30 днів від 9 ранку 28 листопада.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Верховна Рада Андрій Парубій Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 Канал
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