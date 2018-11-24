Чому Росія боїться створення автокефальної церкви в Україні: пояснення волонтера

Росія різними способами намагається завадити створенню Єдиної помісної церкви в Україні. Не раз російські представники робили їдкі заяви через надання Томосу УПЦ. Причиною цьому є те, що Кремль боїться української автокефалії, адже вона матиме негативні наслідки для Росії, і особливо для РПЦ, яка втратить значні доходи від українських парафій.

Таку думку висловив український офіцер, волонтер Мирослав Гай під час чату в "Главреді".

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Створення Єдиної помісної української церкви і отримання нею Томосу про автокефалію є найсильнішим ударом по позиціях Росії в регіоні. До того ж, основні доходи РПЦ були від українських парафій. А тепер для РПЦ ситуація зміниться кардинально, тому що багато громад вже готові переходити в українську помісну церкву,

– зауважив волонтер.

За його словами, Росія намагається через своїх посередників завадити Україні отримати Томос про автокефалію.

"Кремлівська адміністрація веде переговори через посередників з православними церквами інших держав про невизнання української автокефалії і невходження в євхаристійне спілкування з нею. Нещодавно в Польщу їздив український пропутінський олігарх Новинський – і Польська православна церква вже заявила про те, що не визнає українську автокефалію. Паралельно таку ж заяву зробила і Вірменія", – підкреслив Гай.

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Волонтер зауважив, що Москва просто так не відступить і буде готувати в Україні провокації. Адже Кремль чинить тиск навіть зараз, ще до отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

Росія готує провокації на території України, організовуючи банди "тітушок" від РПЦ, які будуть намагатися силою утримати парафії. Вже зараз йде безпрецедентний тиск на священиків, які мають патріотичну позицію і готові перейти в Українську помісну церкву після того, як вона стане канонічною і визнаною,

– додав ветеран АТО.

Волонтер зауважив, що Україну в майбутньому очікують великі потрясіння, оскільки самоідентифікація церкви – це питання історичного значення як для УПЦ, так для Путіна і всього світового православ'я.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. Окрім того, рішення Синоду Константинополя щодо надання Томосу Україні, УПЦ МП назвали "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео