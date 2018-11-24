Почему Россия боится создания автокефальной церкви в Украине: объяснение волонтера

Россия разными способами пытается помешать созданию Единой поместной церкви в Украине. Не раз российские представители делали едкие заявления из-за предоставления Томоса УПЦ. Причиной этому является то, что Кремль боится украинской автокефалии, ведь она будет иметь негативные последствия для России, и особенно для РПЦ, которая потеряет значительные доходы от украинских приходов.

Такое мнение высказал украинский офицер, волонтер Мирослав Гай во время чата в "Главреде".

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Создание Единой поместной украинской церкви и получения ею Томоса об автокефалии является сильнейшим ударом по позициям России в регионе. К тому же, основные доходы РПЦ были от украинских приходов. А теперь для РПЦ ситуация изменится кардинально, потому что многие общины уже готовы переходить в украинскую поместную церковь, – отметил волонтер.

По его словам, Россия пытается через своих посредников помешать Украине получить Томос об автокефалии.

"Кремлевская администрация ведет переговоры через посредников с православными церквями других государств о непризнании украинской автокефалии и невхождение в евхаристическое общение с ней. Недавно в Польшу ездил украинский пропутинский олигарх Новинский – и Польская православная церковь уже заявила о том, что не признает украинскую автокефалию. Параллельно такое же заявление сделала и Армения", – подчеркнул Гай.

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Волонтер отметил, что Москва просто так не отступит и будет готовить в Украине провокации. Ведь Кремль оказывает давление даже сейчас, еще до получения томоса об автокефалии УПЦ.

Россия готовит провокации на территории Украины, организуя банды "титушек" от РПЦ, которые будут пытаться силой удержать приходы. Уже сейчас идет беспрецедентное давление на священников, которые имеют патриотическую позицию и готовы перейти в Украинскую поместную церковь после того, как она станет канонической и признанной,

– добавил ветеран АТО.

Волонтер отметил, что Украину в будущем ожидают большие потрясения, поскольку самоидентификация церкви – это вопрос исторического значения как для УПЦ, так для Путина и всего мирового православия.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Кроме того, решение Синода Константинополя о предоставлении Томоса Украине, УПЦ МП назвали "недействительными и не имеющими ни одной канонической силы".

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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