Повлияет ли введение военного положения на создание Единой поместной церкви
Введение военного положения в 10 областях не помешает созданию Единой поместной церкви в Украине.
Об этом во время экстренного заседания Верховной Рады Украины заявил спикер парламента Андрей Парубий.
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Это не помешает нашему решению о создании поместной Украинской православной церкви. Я призываю Вселенского Патриарха поддержать эту идею,
– отметил глава Верховной Рады.
По его словам, Украина готова обеспечить безопасность проведения Объединительного собора.
Напомним, Вечером 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Черноморской акватории. Он продлится 30 дней с 9 утра 28 ноября.