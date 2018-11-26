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      Повлияет ли введение военного положения на создание Единой поместной церкви

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      Парубий заверил, что военное положение не повлияет на создание УПЦ
      Парубий заверил, что военное положение не повлияет на создание УПЦ / Фото из открытых источников

      Введение военного положения в 10 областях не помешает созданию Единой поместной церкви в Украине.

      Об этом во время экстренного заседания Верховной Рады Украины заявил спикер парламента Андрей Парубий.

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      Это не помешает нашему решению о создании поместной Украинской православной церкви. Я призываю Вселенского Патриарха поддержать эту идею,
      – отметил глава Верховной Рады.

      По его словам, Украина готова обеспечить безопасность проведения Объединительного собора.

      Напомним, Вечером 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Черноморской акватории. Он продлится 30 дней с 9 утра 28 ноября.

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Верховная Рада Религия Единая поместная церковь Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
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