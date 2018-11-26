Повлияет ли введение военного положения на создание Единой поместной церкви

Введение военного положения в 10 областях не помешает созданию Единой поместной церкви в Украине.

Об этом во время экстренного заседания Верховной Рады Украины заявил спикер парламента Андрей Парубий.

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Это не помешает нашему решению о создании поместной Украинской православной церкви. Я призываю Вселенского Патриарха поддержать эту идею,

– отметил глава Верховной Рады.

По его словам, Украина готова обеспечить безопасность проведения Объединительного собора.

Напомним, Вечером 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Черноморской акватории. Он продлится 30 дней с 9 утра 28 ноября.