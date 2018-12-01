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      Незалежна УПЦ: Об'єднавчий Собор може відбутися в середині грудня

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      Незалежна УПЦ: Об'єднавчий Собор може відбутися в середині грудня
      Незалежна УПЦ: Об'єднавчий Собор може відбутися в середині грудня / Фото з соціальних мереж

      Президент України Петро Порошенко держави заявив, що дату Об'єднавчого Собору оголосить Вселенський Патріарх Варфоломій, але припустив, що він відбудеться найближчим часом.

      Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

      Можу сказати, що він буде в середині грудня, а може й у першій половині грудня. Учасники Собору оберуть Предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної, і головне – української церкви,
      – сказав Порошенко.

      Читайте також: Томос про автокефалію: що це означає для українців

      Він наголосив, що предстоятелю церкви вручать Томос – грамоту про духовну незалежність.

      "Надзвичайно важливо, що українська церква буде однією з 15 самостійних православних церков, з яких і складається Вселенське Православ’я", – сказав президент.

      Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

      Що таке Томос? Це унікальний церковний документ, який його, коли головна церква хоче надати іншій церкві фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, що стосуються положень християнського віровчення, найчастіше документ стосується церковного устрою.

      Як створюватимуть єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні і дозволили створити єдину помісну церкву. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

       

       

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Томос Релігія УПЦ КП Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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