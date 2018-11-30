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      Автокефалія для УПЦ: відомо, чи перейде Україна на інший церковний календар

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      Томос про автокефалію не передбачає зміни церковного календаря
      Томос про автокефалію не передбачає зміни церковного календаря / Фото з відкритих джерел

      Після отримання Україною Томосу про автокефалію зміни церковного календаря та перенесення традиційних релігійних свят не буде. Українська автокефальна церква продовжить йти за юліанським календарем, і не буде змінювати його на григоріанський.

      Про це розповів керівник інформаційного відділу УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря, передає Укрінформ.

      Читайте також: Коли єдина помісна церква в Україні буде відзначати Різдво: відповідь УПЦ КП

      Питання календаря ніяким чином не розглядається в контексті Томосу. Ніяких змін календаря не буде. Це питання, яке потребує окремого рішення, і це рішення прийматиме сама церква,
      сказав він.

      Священослужитель припустив, що у майбутньому можна перейти на користування григоріанським календарем, якщо буде у цьому потреба. Проте зараз, це питання не на часі, оскільки з цього приводу немає єдиної думки.

      "Є прихильники нового календаря, і є противники. І тому ми не можемо допустити, щоб церква поділилася ще й у питанні календаря", наголосив Зоря.

      Речник УПЦ КП також відзначає, що фейки про перенесення православних свят, зокрема, і Різдва, були спеціально запущені з російського боку, аби посіяти недовіру і ворожнечу між українцями.

      Зазначимо, Українська православна церква користується традиційним юліанським календарем, а західні християни дотримуються григоріанського. Католицьке Різдво, яке відзначають 25 грудня, в Україні оголошено вихідним.

       

       

      Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква Томос Релігія Традиції УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
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