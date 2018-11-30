Автокефалия для УПЦ: известно, перейдет ли Украина на другой церковный календарь

После получения Украиной Томоса об автокефалии изменения церковного календаря и переноса традиционных религиозных праздников не будет. Украинская автокефальная церковь продолжит идти по юлианскому календарю, и не будет менять его на григорианский.

Об этом рассказал руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, передает Украинформ.

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Вопрос календаря никоим образом не рассматривается в контексте Томоса. Никаких изменений календаря не будет. Это вопрос, который требует отдельного решения, и это решение будет принимать сама церковь,

– сказал он.

Священнослужитель предположил, что в будущем можно перейти на пользование григорианским календарем, если будет в этом потребность. Однако сейчас это вопрос не ко времени, поскольку на этот счет нет единого мнения.

"Есть сторонники нового календаря, и есть противники. И поэтому мы не можем допустить, чтобы церковь поделилась еще и в вопросе календаря", – подчеркнул Зоря.

Представитель УПЦ КП также отмечает, что фейки о переносе православных праздников, в том числе и Рождества, были специально запущены с российской стороны, чтобы посеять недоверие и вражду между украинцами.

Отметим, Украинская православная церковь пользуется традиционным юлианским календарем, а западные христиане придерживаются григорианского. Католическое Рождество, которое отмечают 25 декабря, в Украине объявлено выходным.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение касательно текста Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного Собора.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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