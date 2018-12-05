Росія намагається втрутитися у внутрішні справи України: заява Держдепу США

Російський уряд за вказівкою господаря Кремля Володимира Путіна активно намагається втрутитися у внутрішні справи в Україні, зокрема у контексті прийдешніх президентських і парламентських виборів. Також слід остерігатися й високого рівня кібер-активності росіян.

Таку заяву зробив високопоставлений представник Державного департаменту США під час брифінгу, передає Укрінформ.

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"Як оцінює адміністрація США намагання РФ втрутитися в майбутні вибори в Україні? Ми бачимо помітне зростання – вже на дуже високому рівні – російського втручання у внутрішні справи України", – зазначив він.

На його переконання, росіяни, а саме російський уряд, оскільки "ці рішення виходять від Путіна", сприймають Україну як дуже вразливу ціль і намагаються різними способами підірвати довіру до демократичних інститутів.

Відтак, він звернув увагу також і на високий рівень кібер-активності росіян.

Водночас дипломат зауважив, щр Державний департамент США забезпечив велику практичну підтримку Україні, зокрема у сфері посилення кібер-захисту.

"Отже, ми закатали рукави й щоденно працюємо з ними (з українською стороною – 24 канал), щоб зробити Україну та її установи більш стійкими до цих нападів", – констатував представник Держдепу.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, російські спецслужби мали намір влаштувати масштабну кібератаку на системи судової влади України. Зокрема, хакери з Росії планували блокувати роботу системи та викрадати службову інформацію.