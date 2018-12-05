07:12
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Росія намагається втрутитися у внутрішні справи України: заява Держдепу США

      457
      У США бачать активні спроби Кремля втрутитися у вибори в Україні
      У США бачать активні спроби Кремля втрутитися у вибори в Україні / Getty Images

      Російський уряд за вказівкою господаря Кремля Володимира Путіна активно намагається втрутитися у внутрішні справи в Україні, зокрема у контексті прийдешніх президентських і парламентських виборів. Також слід остерігатися й високого рівня кібер-активності росіян.

      Таку заяву зробив високопоставлений представник Державного департаменту США під час брифінгу, передає Укрінформ.

      Читайте також: Як Росія намагалася підірвати ситуацію в Україні у жовтні: промовисті дані від МінТОТ

      "Як оцінює адміністрація США намагання РФ втрутитися в майбутні вибори в Україні? Ми бачимо помітне зростання – вже на дуже високому рівні – російського втручання у внутрішні справи України", – зазначив він.

      На його переконання, росіяни, а саме російський уряд, оскільки "ці рішення виходять від Путіна", сприймають Україну як дуже вразливу ціль і намагаються різними способами підірвати довіру до демократичних інститутів.

      Відтак, він звернув увагу також і на високий рівень кібер-активності росіян.

      Водночас дипломат зауважив, щр Державний департамент США забезпечив велику практичну підтримку Україні, зокрема у сфері посилення кібер-захисту.

      "Отже, ми закатали рукави й щоденно працюємо з ними (з українською стороною – 24 канал), щоб зробити Україну та її установи більш стійкими до цих нападів", – констатував представник Держдепу.

      Нагадаємо, за інформацією СБУ, російські спецслужби мали намір влаштувати масштабну кібератаку на системи судової влади України. Зокрема, хакери з Росії планували блокувати роботу системи та викрадати службову інформацію.

      взаємини росії та україни: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини США Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 грудня: ключова фігура у справі Гандзюк та Янукович може виїхати до Ізраїлю
      4 грудня , 22:10 Головні новини 4 грудня: ключова фігура у справі Гандзюк та Янукович може виїхати до Ізраїлю
      3396
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      4 грудня , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 396
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      4 грудня , 21:02 Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      Світлана Попова 2131
      Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      4 грудня , 20:30 Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      Артем Овдієнко 958
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Кандидати в президенти обіцяють те, що не зможуть виконати, – експерт
      23 листопада , 07:01
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Стерлінг вибачився перед Шахтарем за скандальний пенальті
       8 листопада , 09:38
      Екс-наставник збірної України пригрозив побити угорського арбітра через скандальний пенальті у ворота Шахтаря
       8 листопада , 13:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук