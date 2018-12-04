Крим заселяють росіянами: озвучена стратегія Путіна щодо анексії півострова

РФ за роки анексії Криму заселила на півострів більше 105 тисяч росіян. Кінцева ціль Путіна щодо окупованого півострова – створення на ньому військової бази.

Про це заявив головнокомандувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко в інтерв'ю TheБабель.

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За деякими даними, до Криму заселили більше 105 тисяч росіян, і ті люди, які жили на півострові до анексії, вже починають відчувати себе людьми "другого сорту",

– заявив Воронченко.

За його словами, це стратегія анексії півострова, яку проводить Кремль.

"Всі органи місцевої влади в АРК зайняті росіянами, і чим далі, тим цього буде все більше і більше", – додав він.

Кінцевою метою російського президента Володимира Путіна, на думку Воронченка, є створення військової бази в Криму.

"Півострів потрібен Путіну для створення там своєї бази. Укріпивши там свої позиції він хоче творити далі свої справи щодо Сирії, Лівії. Спроби його впливу в Середземному морі будуть рости", – наголосив головнокомандувач ВМС.