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      Крым заселяют россиянами: озвучена стратегия Путина относительно аннексии полуострова

      91 Читати новину українською
      Аннексия Крыма
      Аннексия Крыма / Иллюстративное фото

      РФ за годы аннексии Крыма заселила на полуостров более 105 тысяч россиян. Конечная цель Путина относительно оккупированного полуострова – создание на нем военной базы.

      Об этом заявил главнокомандующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, в интервью TheБабель.

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      По некоторым данным, в Крым заселили более 105 тысяч россиян, и те люди, которые жили на полуострове до аннексии, уже начинают чувствовать себя людьми "второго сорта",
      – заявил Воронченко.

      По его словам, это стратегия аннексии полуострова, которую проводит Кремль.

      "Все органы местной власти в АРК заняты русскими, и чем дальше, тем этого будет все больше и больше", – добавил он.

      Конечной целью российского президента Владимира Путина, по мнению Воронченко, является создание военной базы в Крыму.

      "Полуостров нужен Путину для создания там своей базы. Укрепив там свои позиции он хочет творить дальше свои дела по Сирии, Ливии. Попытки его влияния в Средиземном море будут расти", – отметил главнокомандующий ВМС.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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