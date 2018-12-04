Крым заселяют россиянами: озвучена стратегия Путина относительно аннексии полуострова

РФ за годы аннексии Крыма заселила на полуостров более 105 тысяч россиян. Конечная цель Путина относительно оккупированного полуострова – создание на нем военной базы.

Об этом заявил главнокомандующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, в интервью TheБабель.

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По некоторым данным, в Крым заселили более 105 тысяч россиян, и те люди, которые жили на полуострове до аннексии, уже начинают чувствовать себя людьми "второго сорта",

– заявил Воронченко.

По его словам, это стратегия аннексии полуострова, которую проводит Кремль.

"Все органы местной власти в АРК заняты русскими, и чем дальше, тем этого будет все больше и больше", – добавил он.

Конечной целью российского президента Владимира Путина, по мнению Воронченко, является создание военной базы в Крыму.

"Полуостров нужен Путину для создания там своей базы. Укрепив там свои позиции он хочет творить дальше свои дела по Сирии, Ливии. Попытки его влияния в Средиземном море будут расти", – отметил главнокомандующий ВМС.