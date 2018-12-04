Жена "рупора" Путина стала совладелицей бизнеса в оккупированном Крыму

Российская фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – Татьяна Навка – стала совладелицей акций крымской компании по производству соли производственного кооператива "Галит". Навка владеет 16,67% акций.

Об этом сообщает The Bell.

По информации издания, жена Пескова получила долю в компании в конце ноября. Примерно в это время "Галит" выиграла контракт на почти 26 миллионов рублей (390 тысяч долларов) на поставку технической соли для предприятия "Крымавтодор". При этом компания была единственным предприятием, которое подало заявку на подписание этого контракта.

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Кроме Навки, долю в "Галите" имеют член Совета Федерации Юрий Волков, владелец телеканала "Царьград", один из организаторов гибридной войны против Украины бизнесмен Константин Малофеев и каскадер Александр Иншаков.