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Компания жены Медведчука Оксаны Марченко будет добывать нефть в России

16 Читати новину українською
Оксана Марченко
Оксана Марченко / Фото из открытых источников

Жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Об этом говорится в расследовании "Нефть для кумы Путина" от журналистов программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

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Как выяснили журналисты, по данным кипрского реестра, Оксана Марченко является единственным учредителем кипрской фирмы Tumillon Investments LTD.

Схеми Медведчук Марченко

Данные кипрского реестра

Эта фирма на 100% владеет другой кипрской фирмой – Ventolor Holding LTD.

Медведчук Марченко

Данные кипрского реестра

Ventolor Holding LTD, со своей стороны, владеет долей в 50,1% российского ООО "НЗНП Трейд".

Медведчук Марченко

Данные кипрского реестра

"НЗНП Трейд" в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации. Это одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн газа – в 3439 миллионов кубических метров.

Медведчук Марченко

Собственность Оксаны Марченко

Как писал российский "Коммерсант", с условиями конкурса не соглашалась государственная компания "Роснефть", а также обратилась в суд. Согласно сообщению, среди условий конкурса была переработка добытой нефти в Ростовской области, где действует только один нефтеперерабатывающий завод – Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НЗНП). И "НЗНП Трейд" на момент конкурса был аффилированным с Новошахтинским заводом.

Таким образом, сообщали российские СМИ, "Гавриковское месторождение ожидаемо неожиданно досталось "НЗНП Трейд".

"Можно предположить, что телеведущая и участница "Танцев со звездами" имеет талант настоящего нефтетрейдера, и в перерыве между телепроектами просто решила добывать нефть с Гавриковского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе? Или все же стоит не забывать, кто ее муж? И кто кум, и что можно догадаться о том, чей это бизнес на самом деле, как и о том, на какую политическую силу он будет работать", – говорится в расследовании.

На сайте компании "НЗНП Трейд" говорится, что сейчас добыча нефти не осуществляется. В то же время происходит активная закупка оборудования для освоения Гавриковского месторождения.

"Схемы" прислали запрос в Новошахтинский завод нефтепродуктов с вопросом о потенциальных покупателях, но на момент публикации ответа не получили. В то же время аналитик UPECO Александр Сиренко предполагает, что рынком сбыта могут быть неподконтрольные украинской власти территории Донбасса, поскольку Ростовская область граничит с Украиной.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук также пока не ответили на запросы журналистов программы.

Теги: Новости Украины Новости России нефть Виктор Медведчук
Источник: 24 канал
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