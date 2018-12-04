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      Дружина "рупора" Путіна стала співвласницею бізнесу в окупованому Криму

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      Дружина Пєскова Навка стала співвласницею бізнесу в окупованому Криму
      Дружина Пєскова Навка стала співвласницею бізнесу в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

      Російська фігуристка, дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова – Тетяна Навка – стала співвласницею акцій кримської компанії з виробництва солі –виробничого кооперативу "Галіт". Навка володіє 16,67% акцій.

      Про це повідомляє The Bell.

      За інформацією видання, дружина Пєскова отримала частку в компанії наприкінці листопада. Приблизно в цей час "Галіт" виграла контракт на майже 26 мільйонів рублів (390 тисяч доларів) на постачання технічної солі для підприємства "Кримавтодор". При цьому компанія була єдиним підприємством, яке подало заявку на підписання цього контракту.

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      Окрім Навки, частку в "Галіті" мають член Ради Федерації Юрій Волков, власник телеканалу "Царград", один з організаторів гібридної війни проти України бізнесмен Костянтин Малофеєв і каскадер Олександр Іншаков.

      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини політики Анексія Криму Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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