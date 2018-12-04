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      Як Росія намагалася підірвати ситуацію в Україні у жовтні: промовисті дані від МінТОТ

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      У МінТОТ оприлюднили кількість подій у жовтні, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині Україні
      У МінТОТ оприлюднили кількість подій у жовтні, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині Україні / Соцмережі

      Відповідно результатів дослідження та аналізу інформації з відкритих джерел, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявили, що у жовтні було зафіксовано близько 170 подій, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині України.

      Як зауважили у відомстві, дії, що можуть вплинути на українське суспільство та спровокувати його дестабілізацію, трапляються майже щодня – це, зокрема, акти вандалізму, насильство, релігійні провокації, вербування, підривна діяльність і низка інших подій.

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      "Усі вони розхитують ситуацію всередині країни та роблять її вразливою ззовні", – підкреслюють у МінТОТ.

      Також у відомстві однією із загроз для України назвали вербування українських громадян і використання їх Росією для підбурювання та пропаганди розколу.

      Крім того, одним із проблемних напрямків, який держава-агресор активно використовує для дестабілізації ситуації в Україні у МінТОТ вважають псевдомінування. Зокрема, у жовтні було зафіксовано 29 таких випадків: 12 – у Львівській, 6 – у Одеській, 4 – у Києві та Київській області, 2 – у Херсонській області та по одному випадку у Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Донецькій і Харківській областях.

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      Водночас у відомстві стверджують, що паралельно із нагнітанням ситуації спостерігається велика кількість випадків незаконного виготовлення та розповсюдження нелегальної зброї. До прикладу, правоохоронці виявляли та вилучали як велику кількість зброї (рушниці, автомати та гранати тощо), так і набої на Луганщині, у Кривому Розі та у Бахмуті на Донеччині.

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      За даними моніторингу, у жовтні найбільша кількість випадків, що можуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві зафіксовано у Одеській (19%), Донецькій (17%), Львівській (9%), Сумській (8%) і Закарпатській (7%) областях,
      – констатують у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

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      Підсумовуючи вищезазначене, у МінТОТ наголошують, що вони здійснюють низку заходів для вирішення проблем – це координаційні зусилля щодо моніторингу, аналізу даних і здійснення превентивних заходів не лише на сході, а й на всій території України.

      МінТОТ, Росія, дестабілізація, агресія, Кремль, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
      У жовтні зафіксовано близько 170 подій, що можуть дестабілізувати українське суспільство, – МінТОТ 

      Нагадаємо, раніше представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявляла, що Україні загрожує повномасштабна війна з Росією, оскільки Кремль почав серйозно нарощувати свої сили в окупованому Криму та біля кордонів.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини України Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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