Які нові провокації проти надання Томосу готує РПЦ?

Російська православна церква робить і робитиме все можливе, щоб дискредитувати процес надання Томосу і автокефалії Українській єдиній помісній церкві. Зірвати цей процес уже не вийде. Але потрібно зробити кілька кроків.

Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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"Провокації, на кшталт нападу на Андріївську церву, будуть і далі. Питання – наскільки правоохоронні органи можуть превентивно діяти, щоб це були поодинокі випадки і не набуло системного характеру. Ситуація навколо Андріївської церкви є одним з елементів дій, які РПЦ, її прихильники, вони ж противники України роблять, щоб дискредитувати надання Томосу", – зауважив Віталій Бала.

Як говорить політолог, РПЦ використовуватиме, приміром, невдоволення тим, що Андріївську церкву передали Вселенському патріархату. І до цього треба бути готовим. Втім, на думку Бали, сумнівно, що зараз РПЦ організує якісь тривалі хресні ходи.

РПЦ намагається юридично забрати церковні землі, Лаври в Україні, чим порушує українське законодавство. Тому, по-перше, Верховна Рада і Міністерство юстиції мають прийняти відповідь, щоб унеможливити такі захоплення. По-друге, швидше провести об’єднавчий собор, обрати предстоятеля і отримати Томос,

– підкреслив Бала.

Нагадаємо, вранці 15 листопада двоє невідомих намагались підпалити будівлю Андріївської церкви. Внаслідок нападу постраждав священнослужитель УПЦ КП. Зловмисники кинули у церкву пляшки із запалювальною сумішшю.

Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.



Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.