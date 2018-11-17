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      Які нові провокації проти надання Томосу готує РПЦ?

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      Які нові провокації проти надання Томосу готує РПЦ?
      Які нові провокації проти надання Томосу готує РПЦ? / Фото з відкритих джерел

      Російська православна церква робить і робитиме все можливе, щоб дискредитувати процес надання Томосу і автокефалії Українській єдиній помісній церкві. Зірвати цей процес уже не вийде. Але потрібно зробити кілька кроків.

      Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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      "Провокації, на кшталт нападу на Андріївську церву, будуть і далі. Питання – наскільки правоохоронні органи можуть превентивно діяти, щоб це були поодинокі випадки і не набуло системного характеру. Ситуація навколо Андріївської церкви є одним з елементів дій, які РПЦ, її прихильники, вони ж противники України роблять, щоб дискредитувати надання Томосу", – зауважив Віталій Бала.

      Як говорить політолог, РПЦ використовуватиме, приміром, невдоволення тим, що Андріївську церкву передали Вселенському патріархату. І до цього треба бути готовим. Втім, на думку Бали, сумнівно, що зараз РПЦ організує якісь тривалі хресні ходи.

      РПЦ намагається юридично забрати церковні землі, Лаври в Україні, чим порушує українське законодавство. Тому, по-перше, Верховна Рада і Міністерство юстиції мають прийняти відповідь, щоб унеможливити такі захоплення. По-друге, швидше провести об’єднавчий собор, обрати предстоятеля і отримати Томос,
      – підкреслив Бала.

      Нагадаємо, вранці 15 листопада двоє невідомих намагались підпалити будівлю Андріївської церкви. Внаслідок нападу постраждав священнослужитель УПЦ КП. Зловмисники кинули у церкву пляшки із запалювальною сумішшю.

      Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.

      Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.

      УКРАЇНА ПЕРЕДАЄ АНДРІЇВСЬКУ ЦЕРКВУ У КОРИСТУВАННЯ ВСЕЛЕНСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ:  хроніка подій
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Томос Єдина помісна церква РПЦ
      Джерело: 24 канал
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