Какие новые провокации против предоставления Томоса готовит РПЦ?

Русская православная церковь делает и будет делать все возможное, чтобы дискредитировать процесс предоставления Томоса и автокефалии Украинской единой поместной церкви. Сорвать этот процесс уже не получится. Но нужно сделать несколько шагов.

Об этом 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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"Провокации, вроде нападения на Андреевскую церковь, будут и дальше. Вопрос – насколько правоохранительные органы могут действовать превентивно, чтобы это были единичные случаи и не приобрело системный характер. Ситуация вокруг Андреевской церкви является одним из элементов действий, которые РПЦ, ее сторонники, они же противники Украины, делают, чтобы дискредитировать предоставление Томоса", – отметил Виталий Бала.

Как говорит политолог, РПЦ будет использовать, к примеру, недовольство тем, что Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату. И к этому надо быть готовым. Впрочем, по мнению Балы, сомнительно, что сейчас РПЦ организует какие-то длительные крестные ходы.

РПЦ пытается юридически забрать церковные земли, Лавры в Украине, чем нарушает украинское законодательство. Поэтому, во-первых, Верховная Рада и Министерство юстиции должны принять ответ, чтобы исключить такие увлечения. Во-вторых, скорее провести Объединительный собор, выбрать предстоятеля и получить Томос,

– подчеркнул Бала.

Напомним, утром 15 ноября двое неизвестных пытались поджечь здание Андреевской церкви. В результате нападения пострадал священнослужитель УПЦ КП. Злоумышленники бросили в храм бутылки с зажигательной смесью.

Что известно об Андреевской церкви в Киеве? Это православная церковь, названная в честь Святого Андрея, расположенная на Андреевской горе в Киеве. Храм построен в стиле украинского барокко по проекту выдающегося архитектора итальянского происхождения Бартеломео Растрелли. Является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве.



Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Церковь уже длительное время находится на реставрации, которую планируют завершить к 2020 году.