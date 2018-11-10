Скільки зброї перебуває у незаконному обігу в Україні: відповідь Луценка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконує, що сьогодні в Україні перебуває у нелегальному обігу понад 3 мільйони одиниць нарізної зброї.

Про це вінт сказав у ефірі телеканалу "Прямий".

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"Згідно з даними МВС, ми маємо в Україні понад 3 мільйони одиниць нелегальної нарізної зброї. За 9 місяців цього року у нас офіційно зареєстровано 1241 вбивство", – зауважив очільник ГПУ.

Водночас Луценко додав, що за цей же час зареєстровано ще 1717 розбоїв – "це коли на людину нападають, завдають їй тілесні ушкодження та щось забирають".

"Ще майже 2 тисячі нападів з пошкодженням… тілесними ушкодженнями середньої та високої ступені. Ми маємо тисячі насильницьких злочинів. І це нечесно ділити на активістів і "пасивістів", депутатів і пенсіонерів, хороших і поганих. Все ці люди, все ці злочини… Всі ці люди мають бути захищеними, всі ці злочини має бути розслідувано", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, станом на кінець липня 2018 року, в Україні офіційно було зареєстровано майже один мільйон одиниць вогнепальної зброї.