Сколько оружия находится в незаконном обороте в Украине: ответ Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что сегодня в Украине находится в нелегальном обороте свыше 3 миллионов единиц нарезного оружия.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".

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"Согласно данным МВД, у нас в Украине более 3 миллионов единиц нелегального нарезного оружия. За 9 месяцев этого года у нас официально зарегистрировано 1241 убийство", – отметил глава ГПУ.

В то же время Луценко добавил, что за это же время зарегистрировано еще 1717 разбоев – "это когда на человека нападают, наносят ему телесные повреждения и что-то забирают".

"Еще почти 2 тысячи нападений с повреждением... телесными повреждениями средней и высокой степени. Мы имеем тысячи насильственных преступлений. И это нечестно делить на активистов и "пасивистив", депутатов и пенсионеров, хороших и плохих. Все это люди, все это преступления... Все эти люди должны быть защищены, все эти преступления должно быть расследованы", – подчеркнул чиновник.

Напомним, по состоянию на конец июля 2018 года, в Украине официально был зарегистрирован почти один миллион единиц огнестрельного оружия.