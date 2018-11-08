С оккупированного Донбасса попытались вывезти целый арсенал военных средств поражения: видео

На Луганщине работники СБУ и полиция заблокировали канал поставки крупных партий военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил. Общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Группа людей обустроила схрон с оружием на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений неподалеку от Северодонецка. Злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные регионы Украины, а в дальнейшем продать.

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Изъятые на Луганщине военные средства поражения

Спецслужбисты обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения. В общем изъяли 340 гранатометным выстрелов, почти 250 гранат различных модификаций, 150 взрывателей, 140 пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатку, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия.

Начато расследование по статье "утрата военного имущества". Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных противоправной деятельности.

СБУ изъяла военные средства поражения на Луганщине: смотрите видео