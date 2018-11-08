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      З окупованого Донбасу спробували вивезти цілий арсенал військових засобів ураження: фото і відео

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      На Луганщині працівники СБУ та поліція заблокували канал постачання великих партій військових засобів ураження з району проведення Операції Об`єднаних сил. Загальна вага вилученого озброєння сягає 5 тонн.

      Про це повідомляє прес-центр СБУ.

      Група людей облаштувала схрон зі зброєю на колишньому місці дислокації одного з військових підрозділів неподалік Сєвєродонецька. Зловмисники планували нелегально переправити засоби ураження до центральних регіонів України, а надалі продати.

      Читайте також: СБУ викрила банду торговців зброєю: серед затриманих – бійці-добровольці

      СБУ зброя боєприпаси Луганщина ООС Донбас
      Вилучені на Луганщині військові засоби ураження

      Спецслужбовці виявили кілька схованок із готовими до збуту військовими засобами ураження. Загалом вилучили 340 гранатометних пострілів, майже 250 гранат різних модифікацій, 150 підривачів, 140 порохових зарядів для пострілів, гранатомети РПГ-26 та РПГ-22, вогнемети, реактивні двигуни, вибухівку, сигнальні міни, десятки тисяч одиниць боєприпасів для вогнепальної зброї.

      Розпочато розслідування за статтею "втрата військового майна". Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних протиправної діяльності.

      СБУ вилучила військові засоби ураження на Луганщині: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Фотоновини СБУ Операція Об'єднаних сил Зброя Новини Луганська Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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