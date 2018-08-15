Сколько оружия зарегистрировано в Украине: официальные данные

У украинцев на руках по состоянию на конец июля 2018 года официально зарегистрировано почти один миллион единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции.

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По данным Департамента превентивной деятельности Нацполиции, по состоянию на 31 июля 2018 года в собственности граждан Украины находились 892 854 единицы огнестрельного оружия.

В данной статистике речь идет о зарегистрированном охотничьем нарезном и гладкоствольном оружии.

Для сравнения, в конце 2016 года на учете ведомств полиции находилось свыше 920 тысяч единиц огнестрельного оружия. Всего, по данным полиции, с 2013 года количество единиц охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия на руках украинцев колебалась в пределах примерно от 800 до 900 тысяч. С 2016 года наблюдается тенденция к уменьшению.