Скільки зброї зареєстровано в Україні: офіційні дані

В українців на руках станом на кінець липня 2018 року офіційно зареєстровано майже один мільйон одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані поліції.

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За даними Департаменту превентивної діяльності Нацполіції, станом на 31 липня 2018 року у власності громадян України перебували 892 854 одиниці вогнепальної зброї.

У даній статистиці йдеться про зареєстровану мисливську нарізну та гладкоствольну зброю.

Для порівняння, наприкінці 2016 року на обліку відомств поліції знаходилося понад 920 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Загалом, за даними поліції, від 2013 року кількість одиниць мисливської нарізної та гладкоствольної зброї на руках українців коливалася в межах приблизно від 800 до 900 тисяч. З 2016 року спостерігається тенденція до зменшення.