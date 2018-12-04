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      Піратський напад, не відрізняються від сомалійців, – Порошенко про агресію Путіна на Азові

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      Президент Порошенко зробив гучну заяву у бік Кремля через її агресію на Азові
      Президент Порошенко зробив гучну заяву у бік Кремля через її агресію на Азові / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко наголошує, що агресія Кремля поблизу Керченської протоки відбувалася за наказом господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, з Кремля було надано всі команди, зокрема включно з командою відкриття вогню.

      Таку заяву український гарант зробив у ефірі телеканалу ICTV.

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      "Це питання (агресія Кремля на Азові – 24 канал) організовувалося на самому верху, безпосередньо самим президентом Російської Федерації. Безпосередньо було надано всі команди, зокрема включно з командою відкриття вогню. Наші кораблі вийшли в нейтральні води, за будь-якими оцінками – із внутрішніх вод України та Росії до нейтральних вод", – зауважив він.

      За словами президента, це був "піратський напад".

      "Чим вони відрізняються від сомалійців? А нічим. Немає закону, немає права, вони думають, що є тільки право сильного", – додав Порошенко.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

       

       

      Що ще говорив порошенко про агресію кремля на азові: 
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини Росії Новини України Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Президент України Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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