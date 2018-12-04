Пиратское нападение, не отличаются от сомалийцев, – Порошенко об агрессии Путина на Азове

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что агрессия Кремля вблизи Керченского пролива происходила по приказу хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, из Кремля были предоставлены все команды, в том числе включая команду открытия огня.

Такое заявление украинский гарант сделал в эфире телеканала ICTV.

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"Этот вопрос (агрессии Кремля на Азове – 24 канал) организовывался на самом верху, непосредственно самим президентом Российской Федерации. Непосредственно были предоставлены все команды, в том числе включая команду открытия огня. Наши корабли вышли в нейтральные воды, по любым оценкам – с внутренних вод Украины и России в нейтральные воды", – отметил он.

По словам президента, это было "пиратское нападение".

"Чем они отличаются от сомалийцев? А ничем. Нет закона, нет права, они думают, что есть только право сильного", – добавил Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.