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      Пиратское нападение, не отличаются от сомалийцев, – Порошенко об агрессии Путина на Азове

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      Президент Порошенко сделал громкое заявление в сторону Кремля из-за его агрессии на Азове
      Президент Порошенко сделал громкое заявление в сторону Кремля из-за его агрессии на Азове / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что агрессия Кремля вблизи Керченского пролива происходила по приказу хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, из Кремля были предоставлены все команды, в том числе включая команду открытия огня.

      Такое заявление украинский гарант сделал в эфире телеканала ICTV.

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      "Этот вопрос (агрессии Кремля на Азове – 24 канал) организовывался на самом верху, непосредственно самим президентом Российской Федерации. Непосредственно были предоставлены все команды, в том числе включая команду открытия огня. Наши корабли вышли в нейтральные воды, по любым оценкам – с внутренних вод Украины и России в нейтральные воды", – отметил он.

      По словам президента, это было "пиратское нападение".

      "Чем они отличаются от сомалийцев? А ничем. Нет закона, нет права, они думают, что есть только право сильного", – добавил Порошенко.

      Напомним, ранее Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

       

       

      ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПОРОШЕНКО ОБ АГРЕССИИ КРЕМЛЯ НА АЗОВЕ:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Петр Порошенко Президент Украины Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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