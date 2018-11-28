"Так само брешуть": Порошенко різко відповів на заяву Путіна про провокацію в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко відреагував на слова російського лідера про те, що конфлікт в Азовському морі є провокацією київської влади.

Так, під час своєї поїздки до Чернігівської області Порошенко назвав слова Путіна брехнею, передає УП.

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Сьогодні Путін проголосив, що розстріл українських кораблів – це провокація української влади. Ну як?! А потім думаєш: ну, чекай, – коли були події в Солсбері, вони що, по-іншому говорили? Так само брешуть. А їхнє гасло щодо Донбасу: "Іх там нєт" – ну так само брешуть,

– пояснив президент.

Додамо, що 28 листопада під час економічного форуму "Россия зовет" президент РФ Володимир Путін сказав, що обстріл та захоплення російськими прикордонниками українських суден є нічим іншим як провокацією київської влади.

Путіна також обурило те, що українській владі перед світовою спільнотою все начебто "сходить з рук".

Чого київська влада не зроблять, їм все сходить з рук. Якщо вони зажадають немовлят на сніданок, їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж, скажуть – вони хочуть їсти,

– поскаржився Путін.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.