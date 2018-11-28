"Офіційно закінчилась сіль": пропагандисти Кремля поширюють фейки щодо воєнного стану в Україні

Російські пропагандисти продовжують поширювати фейки про ситуацію в Україні. Так, після оголошення воєнного стану в 10 українських областях, журналісти росЗМІ взялися активно плекати фейки про жахливі наслідки цього режиму.

Зокрема, знову виділилась телеведуча Ольга Скабеєва. В ефірі своєї програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" вона розповіла, що в українських магазинах через воєнний стан "офіційно закінчилась сіль". Відповідний уривок програми поширили в Youtube.

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О 10:00 за місцевим часом таки ввели воєнний стан. Міліція офіційно переходить на посилений режим служби, в магазинах офіційно закінчилася сіль, офіційні повідомлення з кількох областей. Справді, це не жарти! Армія офіційно готова до відбиття атаки агресора,

– заявила російська пропагандистка.

Її не збентежила ані неправильна інформація про час запровадження воєнного стану, ані те, що поняття "міліція" в Україні не існує вже декілька років.

Зазначимо, що саме Скабеєва нещодавно "прославилася" тим, що взяла інтерв'ю у загиблої студентки в Керчі. До цього саме на провокативні запитання пропагандистки українська делегація в ПАРЄ гучно відповіла виконанням гімну України.

Дивіться відео: фейки російських пропагадистів про воєнний стан в Україні