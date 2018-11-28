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      "З'їдять немовлят на сніданок": Путін цинічно висловився про українську владу

      1987 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін відзначився новою цинічною заявою щодо української влади. Російський лідер висловив своє обурення тим, що Києву все начебто сходить з рук.

      Відповідну заяву президент РФ зробив під час економічного форуму "Россия зовет", передають росЗМІ.

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      Уїдливою заявою Путін відзначився, коли коментував обстріл українських кораблів російськими військовими в Азовському морі.

      "Минулого разу, коли такий же склад українських кораблів проходив, ми навіть дали їм свого лоцмана. Ну явно це робиться напередодні президентських виборів. Абсолютно очевидний факт", – сказав очільник Кремля, назвавши дії українських військових кораблів на морі провокацією.

      Путіна обурило те, що українській владі перед світовою спільнотою все начебто "сходить з рук".

      Чого київська влада не зроблять, їм все сходить з рук. Якщо вони зажадають немовлят на сніданок, їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж, скажуть – вони хочуть їсти,
      – поскаржився Путін.

      Додамо, що у цій же промові президент РФ заявив, що російські прикордонники виконували свій військовий обов'язок, коли стріляли та захоплювали українські судна.

      Нагадаємо, Петро Порошенко заявляв, що в ніч після захоплення українських моряків у районі Керченської протоки просив про розмову з Путіним, але відповіді від російської сторони так і не отримав. Саме тому президент змушений був звернутися по допомогу у переговорах з РФ до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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