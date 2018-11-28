"Съедят младенцев на завтрак": Путин цинично высказался об украинской власти

Президент РФ Владимир Путин отметился новой циничным заявлением относительно украинской власти. Российский лидер выразил свое возмущение тем, что Киеву все якобы сходит с рук.

Соответствующее заявление президент РФ сделал во время экономического форума "Россия зовет", передают росСМИ.

Читайте также: "Убирайтесь из Украины, мистер Путин": Порошенко обратился к лидеру РФ из-за агрессии в Азове

Язвительной заявлением Путин отличился, когда комментировал обстрел украинских кораблей российскими военными в Азовском море.

"В прошлый раз, когда такой же состав украинских кораблей проходил, мы даже дали им своего лоцмана. Ну явно это делается накануне президентских выборов. Совершенно очевидный факт", – сказал глава Кремля, назвав действия украинских военных кораблей на море провокацией.

Путина возмутило то, что украинской власти перед мировым сообществом все якобы "сходит с рук".

Чего киевские власти не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что ж, скажут, они хотят есть,

– посетовал Путин.

Добавим, что в этой же речи президент РФ заявил, что российские пограничники выполняли свой воинский долг, когда стреляли и захватывали украинские суда.

Напомним, Петр Порошенко заявлял, что в ночь после захвата украинских моряков в районе Керченского пролива просил о разговоре с Путиным, но ответа от российской стороны так и не получил. Именно поэтому президент вынужден был обратиться за помощью в переговорах с РФ к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.