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      "Официально закончилась соль": пропагандисты Кремля распространяют фейки о военном положении

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      Российская пропагандистка Ольга Скабеева распространила очередной фейк
      Российская пропагандистка Ольга Скабеева распространила очередной фейк / Фото из открытых источников

      Российские пропагандисты продолжают распространять фейки о ситуации в Украине. Так, после объявления военного положения в 10 украинских областях, журналисты росСМИ взялись активно лелеять фейки об ужасных последствиях этого режима.

      В частности, снова выделилась телеведущая Ольга Скабеева. В эфире своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что в украинских магазинах из-за военного положения "официально закончилась соль". Соответствующий отрывок программы распространили в Youtube.

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      В 10:00 по местному времени таки ввели военное положение. Милиция официально переходит на усиленный режим службы, в магазинах официально закончилась соль, официальные сообщения из нескольких областей. Действительно, это не шутки! Армия официально готова к отражению атаки агрессора,
      – заявила российская пропагандистка.

      Ее не смутила ни неправильная информация о времени введения военного положения, ни то, что понятие "милиция" в Украине не существует уже несколько лет.

      Отметим, что именно Скабеева недавно "прославилась" тем, что взяла интервью у погибшей студентки в Керчи. До этого именно на провокационные вопросы пропагандистки Украинская делегация в ПАСЕ громко ответила исполнением гимна Украины.

      Смотрите видео: фейки российских пропагадистив о военном положении в Украине

       

      Теги: Новости России Военное положение в Украине Российская пропаганда Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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