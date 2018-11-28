"Официально закончилась соль": пропагандисты Кремля распространяют фейки о военном положении

Российские пропагандисты продолжают распространять фейки о ситуации в Украине. Так, после объявления военного положения в 10 украинских областях, журналисты росСМИ взялись активно лелеять фейки об ужасных последствиях этого режима.

В частности, снова выделилась телеведущая Ольга Скабеева. В эфире своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что в украинских магазинах из-за военного положения "официально закончилась соль". Соответствующий отрывок программы распространили в Youtube.

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В 10:00 по местному времени таки ввели военное положение. Милиция официально переходит на усиленный режим службы, в магазинах официально закончилась соль, официальные сообщения из нескольких областей. Действительно, это не шутки! Армия официально готова к отражению атаки агрессора,

– заявила российская пропагандистка.

Ее не смутила ни неправильная информация о времени введения военного положения, ни то, что понятие "милиция" в Украине не существует уже несколько лет.

Отметим, что именно Скабеева недавно "прославилась" тем, что взяла интервью у погибшей студентки в Керчи. До этого именно на провокационные вопросы пропагандистки Украинская делегация в ПАСЕ громко ответила исполнением гимна Украины.

Смотрите видео: фейки российских пропагадистив о военном положении в Украине