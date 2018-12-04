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      США призвали Европу взять большую ответственность за безопасность Украины

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      США обратились к Европе относительно агрессии России на Азове
      США обратились к Европе относительно агрессии России на Азове / Фото из открытых источников

      Представитель американской делегации в Брюсселе призвал Европу проявить лидерство в ответ на агрессию России против Украины в Керченском проливе и призвал Россию освободить украинских моряков.

      Об этом сообщает "Голос Америки".

      Представитель американской делегации во главе с Майком Помпео накануне встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сказал журналистам, что США и дальше будут наращивать требования к Москве о возвращении украинских судов и граждан.

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      "Мы искренне поддерживаем Украину в защите национального суверенитета и территориальной целостности, и я думаю, что наши действия были очень четкими в этом отношении", – сказал представитель государственного департамента.

      Также он заверил, что есть много вещей, которые Соединенные Штаты сделали и будут продолжать делать для украинцев.

      "Мы хотим видеть, как европейские союзники берут на себя большую ответственность за проблему безопасности, что всего в 200 милях от границы Германии, и мы будем с ними на каждом шагу", – добавил представитель департамента. Также он сказал, что акт агрессии в Керченском проливе обозначил однозначную эскалацию со стороны россиян, так как они впервые открыто использовали свои силы и делали это безоговорочно.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      Что известно о конфликте в Азовском море? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый украинский военный буксир, который вместе с двумя маленькими бронированными артиллерийскими катерами, планово переходил из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Вследствие агрессии Украина ввела военное положение в 10-ти областях до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

      АГРЕССИЯ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: РЕАКЦИЯ МИРА
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости США Новости политики НАТО
      Источник: 24 Канал
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