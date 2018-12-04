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      США закликали Європу взяти більшу відповідальність за безпеку України

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      США звернулися до Європи щодо агресії Росії на Азові
      США звернулися до Європи щодо агресії Росії на Азові / Фото з відкритих джерел

      Представник американської делегації у Брюсселі закликав Європу виявити лідерство у відповідь на агресію Росії проти України у Керченській протоці та закликав Росію звільнити українських моряків.

      Про це повідомляє "Голос Америки".

      Представник американської делегації на чолі з  Майком Помпео напередодні зустрічі голів МЗС країн НАТО у Брюсселі, сказав журналістам, що США і далі нарощуватимуть вимоги до Москви про повернення українських суден та громадян.

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      "Ми щиро підтримуємо Україну в захисті національного суверенітету та територіальної цілісності, і я думаю, що наші дії були дуже чіткі в цьому відношенні", – сказав представник державного департаменту.

      Також він запевнив, що є багато речей, які Сполучені Штати зробили і будуть продовжувати робити для українців.

      "Ми хочемо бачити, як європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за проблему безпеки, що лише за 200 миль від кордону Німеччини, і ми будемо з ними на кожному кроці", – додав представник департаменту. Також він сказав, що акт агресії в Керченській протоці позначив однозначну ескалацію з боку росіян, бо вони вперше відкрито використовували свої сили і робили це беззастережно.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Що відомо про конфлікт в Азовському морі?
      25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий український військовий буксир, який разом із двома малими броньованими артилерійськими катерами, планово переходив з порту Одеси до порту Маріуполь.

      Російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна тавзяла в полон 24 українських моряків.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      Внаслідок агресії Україна ввела воєнний стан у 10-ти областях до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років

      АГРЕСІЯ РОСІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: реакція світу
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини США Новини України Конфлікт в Азовському морі НАТО
      Джерело: 24 Канал
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