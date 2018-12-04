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      Впервые со времен "холодной войны": НАТО готовит жесткий ответ на действия России в Украине

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      НАТО усиливает оборону в ответ на агрессию Путина в Украине
      НАТО усиливает оборону в ответ на агрессию Путина в Украине / Фото из открытых источников

      Страны НАТО укрепляют безопасность в качестве прямого ответа на агрессивные действия России против Украины в Крыму и на Донбассе. Такое усиление коллективной обороны является крупнейшим со времен "холодной войны".

      Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

      Читайте также: НАТО увеличило военное присутствие в Черном море, – Столтенберг

      Перед началом двухдневной встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе Столтенберг отметил, что НАТО отреагирует на агрессию России в Украине.

      Из-за агрессивных действий России против Украины, незаконной аннексии Крыма, дестабилизации на востоке Украины, НАТО провело крупнейшее усиление нашей коллективной обороны со времен "холодной войны" с созданием сил быстрого реагирования, мультинациональных батальонов на восточных границах,
      – сказал Столтенберг.

      Кроме того, по словам генсека, союзники НАТО укрепляют коллективную безопасность "в качестве прямого ответа на то, что Россия сделала против Украины".

      При этом Столтенберг в очередной раз выразил обеспокоенность новой ракетной системой России, которая ставит под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В НАТО подчеркивают, что соблюдение всеми сторонами этого договора является очень важным для международной безопасности.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      АГРЕССИЯ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия НАТО
      Источник: 24 Канал
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